Перелом руки должен быть «сложнейшим»: доктор Комаровский рассказал украинцам как избежать могилизации

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Чтобы не попасть на фронт и сохранить свои жизни, украинцы могут получить серьёзное увечье, которое сделает их непригодными для службы.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двадцать пятого февраля, на второй день после войны, я получил письмо, где парень меня спрашивал: «Доктор, можете написать инструкцию как отрезать себе палец?», – припомнил Комаровский.

Однако он подчеркнул, что могут помочь и относительно менее радикальные методы.

«У меня есть знакомый, который буквально накануне войны обрезал сад. И навернулся с дерева, сложнейший перелом руки. И он говорит, что этот перелом спас меня от смерти, потому что теперь меня никуда призвать не могут. Я просто рассказываю, какие мысли у людей в голове. Это важно», – подытожил врач.