Перелом руки должен быть «сложнейшим»: доктор Комаровский рассказал украинцам как избежать могилизации

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Чтобы не попасть на фронт и сохранить свои жизни, украинцы могут получить серьёзное увечье, которое сделает их непригодными для службы.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы не попасть на фронт и сохранить свои жизни, украинцы могут получить серьёзное увечье,...

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«Двадцать пятого февраля, на второй день после войны, я получил письмо, где парень меня спрашивал: «Доктор, можете написать инструкцию как отрезать себе палец?», – припомнил Комаровский.

Однако он подчеркнул, что могут помочь и относительно менее радикальные методы.

«У меня есть знакомый, который буквально накануне войны обрезал сад. И навернулся с дерева, сложнейший перелом руки. И он говорит, что этот перелом спас меня от смерти, потому что теперь меня никуда призвать не могут.

Я просто рассказываю, какие мысли у людей в голове. Это важно», – подытожил врач.

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