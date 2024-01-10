Перелом в СВО произойдет неожиданно, возможно, через пять лет – Бордачев

Олег Кравцов.  
10.01.2024 14:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 434
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Оптимальным для России итогом спецоперации на Украине будет ликвидация потенциальной угрозы со стороны этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Высшей школы экономики, программный директор клуба «Валдай» политолог-международник Тимофей Бордачев, отвечая на вопрос, что можно будет считать успехом России в СВО.

Оптимальным для России итогом спецоперации на Украине будет ликвидация потенциальной угрозы со стороны этой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Это вопрос, в силу объективных причин, самый важный для читателей. Но и самый сложный. Он непосредственно связан с тем, что за пределами моей компетенции, то есть военным делом, военной стороной всей истории. Я склонен формально относиться к вопросу «успеха России на Украине» и вижу его, как реализацию того, о чем говорит президент: «демилитаризация и денацификация», – сказал эксперт.

По его словам, успех – это когда территория Украины, неважно, какой она будет по площади физически, не сможет представлять угрозы для безопасности России.

«Именно «не сможет», а не «не захочет». Потому что хотеть – это понятие временное, Финляндия тоже не хотела 75 лет против нас быть, а потом захотела иначе. И «не сможет» – это уже навсегда. Нет крыльев, значит птица не летает. Вот это, наверное, и есть оптимальный результат СВО.

А что для этого потребуется в физическом плане сказать сложно – перелом может наступить неожиданно. Именно так чаще всего и бывает. Может в 2024 году а может и через пять лет-или даже больше», – резюмировал Бордачев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть