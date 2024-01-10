Перелом в СВО произойдет неожиданно, возможно, через пять лет – Бордачев

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Оптимальным для России итогом спецоперации на Украине будет ликвидация потенциальной угрозы со стороны этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Высшей школы экономики, программный директор клуба «Валдай» политолог-международник Тимофей Бордачев, отвечая на вопрос, что можно будет считать успехом России в СВО.

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«Это вопрос, в силу объективных причин, самый важный для читателей. Но и самый сложный. Он непосредственно связан с тем, что за пределами моей компетенции, то есть военным делом, военной стороной всей истории. Я склонен формально относиться к вопросу «успеха России на Украине» и вижу его, как реализацию того, о чем говорит президент: «демилитаризация и денацификация», – сказал эксперт.

По его словам, успех – это когда территория Украины, неважно, какой она будет по площади физически, не сможет представлять угрозы для безопасности России.

«Именно «не сможет», а не «не захочет». Потому что хотеть – это понятие временное, Финляндия тоже не хотела 75 лет против нас быть, а потом захотела иначе. И «не сможет» – это уже навсегда. Нет крыльев, значит птица не летает. Вот это, наверное, и есть оптимальный результат СВО. А что для этого потребуется в физическом плане сказать сложно – перелом может наступить неожиданно. Именно так чаще всего и бывает. Может в 2024 году а может и через пять лет-или даже больше», – резюмировал Бордачев.