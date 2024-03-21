Перелома не будет – генерал ВСУ невысоко оценил шансы украинской армии при Зеленском

Очередная крупная волна мобилизации на Украине не сможет привести к перелому ситуации на фронте, потому что для ее проведения нужно обладать необходимыми ресурсами.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, даже если бы ресурсы были, то нынешняя власть, по мнению Кривоноса, неспособна провести нормальную мобилизацию.

«Нужно четко понять гражданам Украины, что, когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию, то это вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет. Потому что война – это способность государства, которое воюет, обеспечить нужды воюющих вооруженных сил оружием, боеприпасами к этому оружию, техникой, поставками логистическими этого оружия и еще много-много вопросов… У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает. Кто отвечает за фортификационное оборудование территории Украины – мы не знаем, кто отвечает за работу гражданского сектора по проведению мобилизации – мы не знаем. Хотя в законе про мобилизацию, существующем, прописано, кто что должен делать, но он абсолютно нынешней властью не выполняется, в том числе не выполняется самим президентом, потому есть потенциал, кого можно подключить, и военные генералы с этим бы справились, у них достаточно организационного опыта, они могли бы эти вещи возглавить и запустить, и тогда я был бы еще уверен, что этот процесс пойдет. А когда эти парни, которые прошли курсы «пиши-читай» в трускавецком санатории, я более, чем уверен, что там будет снова все завалено, и кроме пиара, надувания щечек в тамбуре возле туалета в поезде – толка никакого не будет. Эта ситуация меня дико настораживает», – заявил Кривонос.