«Перелома не произошло»: российский полковник призвал воздержаться от недооценки ВСУ

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России нельзя недооценивать украинскую армию и считать, что ее потенциал уже истрачен.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Матвийчука, перелома на фронте все еще не произошло, и чем дальше оттягивать наступление ВС РФ, тем сложнее будет российской армии проламывать оборону, которая прямо сейчас строится ВСУ.

«Я не могу понять, почему дана передышка войскам Украины для подготовки обороны. Для нас это уже будет наступление после прорыва подготовленной обороны. Это потери и затраты ресурсов в разы увеличатся от тех, которые могли бы быть, если бы мы мгновенно перешли в контрнаступление. Второе – на фронте не наблюдается снижения активности Украины. В день происходят по 15-20 попыток штурмов, улучшения тактических позиций и обстрелы. Да, интенсивность обстрелов уменьшилась в количественном отношении, но дело в том, что применяемые силы и средства, которые Запад позволил Украине заиметь, они по своему могуществу практически стали однозначны с теми ударами, которые наносим мы», – сказал эксперт.

«Во-вторых, они наносят эти удары на большую дальность и эффективность этих ударов возрастает с точки зрения применяемых сил и средств. Я имею в виду те же кассетные боеприпасы, боеприпасы повышенного могущества, боеприпасы с управляемыми системами и тому подобное.

Да, мы радуемся, когда получаем известия с фронта, что наши новые силы и средства, радиоэлектронной борьбы, огневого поражения начали превосходить, но это эпизоды. Общего перелома тенденции на фронте не произошло, враг силен», – заявил Матвийчук.