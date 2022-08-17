Перелома в пользу Украины нет, русские наступают, – Илларионов

17.08.2022  09:01 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Украинская пропаганда врёт, убеждая обывателя, будто бы в военной кампании наступил перелом в пользу Киева. Напротив, русская армия продолжает наступление, а ВСУ так и не осуществили обещанный захват Херсона.

Об этом в эфире YouTube-канала либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда врёт, убеждая обывателя, будто бы в военной кампании наступил перелом в пользу...

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«Минимальным требованием для [наступления переломного момента в войне] является: первое, стабилизация фронта, которой сейчас нету. Линия фронта, к сожалению, меняется и движется со стороны российских войск в украинскую сторону.

А второе требование, скажем, освобождение Правого берега Днепра вместе с Херсоном и удержание этих позиций было бы признаком того, что действительно, возможно, начался перелом в этой войне», – объяснил Илларионов.

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