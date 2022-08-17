Перелома в пользу Украины нет, русские наступают, – Илларионов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинская пропаганда врёт, убеждая обывателя, будто бы в военной кампании наступил перелом в пользу Киева. Напротив, русская армия продолжает наступление, а ВСУ так и не осуществили обещанный захват Херсона.

Об этом в эфире YouTube-канала либеральной журналистки Юлии Латыниной заявил бывший экономический советник президента РФ Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Минимальным требованием для [наступления переломного момента в войне] является: первое, стабилизация фронта, которой сейчас нету. Линия фронта, к сожалению, меняется и движется со стороны российских войск в украинскую сторону. А второе требование, скажем, освобождение Правого берега Днепра вместе с Херсоном и удержание этих позиций было бы признаком того, что действительно, возможно, начался перелом в этой войне», – объяснил Илларионов.