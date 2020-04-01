«Переломная неделя» – Развожаев не исключил продления карантина в Севастополе

01.04.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Режим карантина в Севастополе, вероятнее всего, будет продлен на следующую неделю.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам главы региона, несмотря на то, что Республика Крым устанавливает блок-пост на мосту через Керченский пролив, контроль на въезде в Севастополь останется.

«Эта неделя переломная, мы не должны дать ситуации развиться по критическому сценарию, как в Европе и США. Поэтому были объявлены недельные карантинные каникулы.

Когда выяснилось, что не все люди прислушиваются к здравым призывам властей, режим полной изоляции был подкреплен определенным набором мероприятий и ограничений, отраженных в законодательстве. Режим полной самоизоляции действует до 6 апреля. Но не исключено, что эти меры продлятся еще на одну неделю», – заявил Развожаев.

Чиновник также подчеркнул, что режим карантина в Севастополе подразумевает запрет на свободное передвижение в городе – выйти из дома можно будет только в близлежащий магазин или аптеку.

При этом запрет не касается владельцев частного транспорта – в нем водитель считается самоизолированным и может передвигаться по городу.

Также Развожаев не уточнил размеры штрафов, которыми могут облагаться нарушители карантинного режима: «Нет задачи оштрафовать людей или загнать их в какие-то рамки. Цель карантинных мероприятий – максимально ограничить массовые скопления людей».