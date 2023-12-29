«Переловят все Хаймарсы» – в Киеве испугались новой спутниковой группировки России
Россия подвесила над Украиной большое количество разведывательных спутников, которые помогут, в том числе и с уничтожением западной техники.
Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия за последнее время запустила большое количество спутников-шпионов. Это именно спутники, которые летают на расстоянии 180-250 километров от земли. Они их запускают очень много», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что эти спутники будут вычислять места пусков натовских ракет.
«В том числе спутники радиотехнической разведки, радиоэлектронной разведки, в том числе такие, которые фиксируют факел от взлёта ракеты. Путин поставил задачу, и они будут ловить ракеты «ATACMS» и «Taurus», и «HIMARS».
И сейчас они висят над территорией Украины, получают развединформацию», – подытожил эксперт.
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