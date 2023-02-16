Перемалывание ВСУ не принесёт быстрой или бескровной победы – Татарский

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Тактические успехи российской армии в зоне Специальной военной операции не приведут к победе над Украиной, для которой нужен крупный прорыв фронта ВСУ и крах всей бандеровской обороны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашего продвижения недостаточно для победы. Победа не достигается занятием какой-то сопки или балки. Победы достигаются прорывом фронта. Потому что если войска не прорвали фронт, а просто планомерно отодвигают, то это позволяет противнику делать вторую, третью, четвёртую линию обороны, проводить мобилизацию, подготовку личного состава. Сейчас мы медленно продвигаемся. Они бросают с одного края в другой разные подразделения как пожарные команды, но какие-то резервы продолжают готовить. Продвижение есть, но оно не для победы. Это для успеха – локально, тактического. В течение недели каждый день мы занимаем какой-то посёлок. Но это не то», – сказал Татарский.

Он подчеркнул, что ВСУ всё ещё в состоянии воевать, и выбранная ВС РФ тактика «перемалывания» – не приведёт к быстрой и малокровной победе.

«Моральный дух украинской армии силён, не надломился. Перемалывать их можно очень долго по одной причине, потому что мобилизационный резерв Украины – три миллиона человек. Сейчас мы убили то ли 250, то ли 230 тысяч, это погибших и пропавших без вести. Где-то 700-800 тысяч раненых. Половина вернётся в строй. Сейчас здоровье призывника вообще никого не волнует, потому что потери большие, что ему – то здоровье. Вот, за год войны у нас такие цифры. А теперь вопрос – сколько мы ещё будем перемалывать остальных? И главный вопрос в перемалывании – они ведь тоже нас убивают. Мы тоже несём потери», – подытожил военкор.