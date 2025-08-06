Ни страны западного блока, ни Украина не собираются соблюдать предлагаемое ими же перемирие.

Об этом заявил эфире радио «КП» бывший военнослужащий США майор Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перемирие было бы огромной ошибкой. Мы уже пошли на 30-дневное перемирие по ударам по электро-инфраструктуре. И видели, что было: мы прекратили, а по нам били каждый день.

И Запад ничего не замечал. Любое перемирие с этой террористической властью – будет абсолютно то же самое. Мы будем соблюдать, а по нам будут бить», – сказал Крапивник.