«Перемирие – это политическая ловушка Трампа для Путина» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дональд Трамп хочет заманить Владимира Путину в ловушку вечного перемирия без возможности возобновления боевых действий, чтобы на время своей каденции больше не отвлекаться на вопрос Украины.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп хочет заманить Владимира Путину в ловушку вечного перемирия без возможности возобновления боевых...

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«Президент США, чтобы выполнить своё предвыборное обещание и перейти к каким-то другим делам, хотел бы, чтобы было установлено перемирие на российско-украинском фронте, и он всё время об этом говорит.

Чтобы после этого на Украине состоялись выборы, то есть чтобы украинская власть получила легитимный мандат от граждан на следующие пять лет, и чтобы победитель этих выборов принял бы участие в полноценном мирном процессе, который может продолжаться неопределённое количество времени. Может, весь период каденции Трампа», – считает он.

«По большому счёту, задачей Трампа является заманить Путина в такую политическую ловушку, в которой президент будет находиться, не будет иметь возможности воевать, и в этой ловушке он должен находиться столько времени, сколько Трамп будет оставаться в Белом доме. А что будет дальше, никто не знает. И я не уверен, что Трампу это интересно», –  рассуждал Портников.

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