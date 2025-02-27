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Дональд Трамп хочет заманить Владимира Путину в ловушку вечного перемирия без возможности возобновления боевых действий, чтобы на время своей каденции больше не отвлекаться на вопрос Украины.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент США, чтобы выполнить своё предвыборное обещание и перейти к каким-то другим делам, хотел бы, чтобы было установлено перемирие на российско-украинском фронте, и он всё время об этом говорит. Чтобы после этого на Украине состоялись выборы, то есть чтобы украинская власть получила легитимный мандат от граждан на следующие пять лет, и чтобы победитель этих выборов принял бы участие в полноценном мирном процессе, который может продолжаться неопределённое количество времени. Может, весь период каденции Трампа», – считает он.