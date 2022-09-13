Перемирие и переговоры в условиях отступления на фронте станут поражением России – политолог

Новости Украины

В текущих условиях любое перемирие, приостановка боевых действий или переговоры с Украиной станут однозначной победой Запада.

Такое мнение высказал российский политобозреватель Андрей Перла.

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«Запад может себе позволить имитацию переговоров с РФ, может заставить Украину некоторое время не стрелять или стрелять сравнительно мало, как в Донбассе в 2021 году – в расчете на то, что позже удастся накопить силы и возобновить войну с русскими. Вопрос, однако, вот в чем. Почему перемирие нужно Западу – понятно. Непонятно, нужно ли оно России», – пишет он.

По мнению политобозревателя сегодня следует искать не ответ на вопрос «возможны ли переговоры» а ответ на два других вопроса: с кем Россия может разговаривать и что может быть предметом переговоров.

«Англосаксы упорно делают вид, что украинские националисты – самостоятельные игроки. У них есть возможность принимать решения. Пока они делают вид, разговаривать, очевидно, невозможно. Или переговоры могут быть только абсолютно тайными – такими, о которых мы с вами не узнаем. Теперь о чем могут договариваться. У Запада проблема – энергетические трудности стран Европы. Гражданам Германии, Франции, Англии уже очень плохо – и в следующие месяцы станет намного хуже. В Англии уже официально считают будущие «избыточные смерти». То есть тех, кто в январе замерзнет в собственных домах. Избежать этого можно только одним способом – отменить часть санкций против России, так, чтобы газ по трубе пошел. Но как можно отменить санкции, если это – явное признание поражения? Очевидно, нужна видимость победы. Но как может выглядеть победа, если разговоры о «возвращении к границам 91-го года» очевидно останутся разговорами, Россия ничего из взятого не отдаст? Раз так, «победой» Запада может быть только приостановка военных действий. Перемирие. Войска остаются там, где они стоят на момент договоренностей, прекращают огонь на некоторое время», – резюмирует Андрей Перла.

Напомним, на днях президент Франции Эммануэль Макрон предложил Москве свернуть СВо и начать диалог с Киевом, что, в условиях текущих российских поражений на фронтах однозначно вступлению на путь полной капитуляции. Активная часть общества опасается того, что наверху могут принять предложение о переговорах и требует изменения формата СВО, проведения мобилизации и системных ударов по украинской критической инфраструктуре.