Перемирие использовать для наведения порядка в стране – Евич обратился к президенту

Верховный главнокомандующий Владимир Путин на своём месте сделал намного больше, чем подавляющее большинство генералов на своём.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если мы перемирие не заключим, у нас нет сил взять и нанести мощный удар, освободить пару областей хохломутантских. Будем реалистами, посмотрите, какое медленное продвижение.

Поэтому даже если формально не будет заключено никакого перемирия, в боевых действиях наступит пауза, к сожалению. Обе стороны, как два боксёра, навешали друг другу, никто не упал, сцепились в клинче, и думают, может разойтись по углам, отдышаться.

Ситуация объективно имеет некоторые предпосылки. Если у нас будет перемирие, очень важный момент его использовать для наведения порядка в стране.

Я позволю себе обратиться к главнокомандующему страны и к министру обороны.

Первое, я должен принести извинения, я, честно говоря, более сурово в мыслях был настроен к главнокомандующему, чем он себя показал. Простите, пожалуйста, Владимир Владимирович. В общем, на своём уровне главнокомандующий сделал сильно больше, чем подавляющее большинство генералов на своём, и чем львиная доля граждан страны сделала на своём, как бы мы его ни ругали», – сказал Евич.