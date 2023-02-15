Перемирие, которое хуже войны: почему Запад тормозит с выделением Украине боевой авиации

«Авиационный Рамштайн» о судьбоносности которого так долго говорили в НАТо и на который возлагали такие надежды в Киеве, состоялся, но родил мышь – ожидаемого согласованного всеми западными игроками решения о поставках Украине боевой авиации так и не было принято. Более того, целый ряд стран, включая Канаду, Германию и Испанию отказались делиться с Киевом «боевыми крыльями». В Мадриде заявили категорично:

«Украина попросила истребители, которых у нас нет на вооружении, в этой области мы ничем не можем помочь».

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В США высказались более дипломатично: истребители Киеву нужны и их обязательно передадут, но точно не сейчас. Немцы устами Бербок осторожничают и понемногу отодвигают горизонты планирования. Британия согласна помочь обучением украинских пилотов, правда, временной лаг у этого процесса не очень оптимистичный для киевских ястребов – около трех лет. Но это если мыслить категориями текущей пропагандистской целесообразности. А при игре в долгую, заявленные три полгода – сущий пустяк. Как говорится, Москва не сразу строилась.

Генсек НАТО Столтенберг пытается лавировать между крайними точками зрения, успокаивая, что «дискуссия идет» – с намеком, что сомневающихся точно уломают, но дело это небыстрое. Более того, если суммировать высказывания натовцев, получается, что даже грядущее появление в небе над Украиной натовской боевой авиации не будет рассматриваться Брюсселем как прямое участие в конфликте с Россией. Так же, как ранее такой «красной линией» не стала поставка Киеву натовских танков.

Пока же Зеленскому рекомендовали перевести взгляд с неба на землю и сосредоточиться на подготовке грядущего танкового контрнступления на российские позиции, уже названного западной прессой «решающим моментом» нынешней войны. Задача у ВСУ в рамках этого сюжета простая – осуществить убедительный рывок на любом из направлений, отбив часть потерянной территории и укрепив тем самым собственные переговорные позиции, одновременно ослабив российские.

Под это дело на Украину уже едут сотни танков разных модификаций. Глава Пентагона Ллойд Остин озвучил список стран, которые снабдят Украину танками Leopard разных моделей. В списке: ФРГ, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. Ключевой проблемой тут остается количество передаваемого «железа» и сроки. От последнего зависят напрямую и сроки предполагаемого украинского наступления. Известно лишь, что первые танки попадут в ВСУ уже в марте.

Примечательно, что пока что речь идет о «старом» железе, но американский ВПК уже готовится к запуску производств в восточной Европе целевым назначением – под нужды украинцев. В перспективе это значительные барыши и разогрев американской экономики, крошки с которого перепадут и восточноевропейцам.

Расплачиваться за все будут украинцы. Не сейчас – так потом. Не деньгами – так активами, землей и прочими преференциями для западных спонсоров. Посполитых утешают тем, что «зато территории вернем». Впрочем, не факт. Может, и вернут, но не все. А может – ничего не вернут. Тут большое поле для прогнозов с разной степенью неопределенности.

Впрочем, на Западе остужают пыл украинских подопечных. Тот же немец Писториус открыто говорит, что «Украине не добиться сейчас быстрого успеха, конца конфликта пока не видно». И здесь с ним сложно не согласиться.

Ряд наблюдателей усматривают в происходящем некий саботаж со стороны умеренной части западных, прежде всего – американских элит, настроенных варить русскую лягушку на «медленном огне» подморозки текущего конфликта, изматывая Москву войной на истощение и играя на накопительном эффекте усталости от войны, отложенных негативных последствий санкций, медленного проседания экономики, проедания накопленных резервов и всего прочего разом взятого. Как говорится, не удалось взять наскоком – попытаются взять измором. И эту опасность не стоит недооценивать.

На это указывает не только облом с боевой авиацией, на быстрое получение которой закатали губу Зеленский с Резниковым, но и недавние заявления ряда влиятельных натовцев насчет того, что твердую безопасность Украины в будущем способно обеспечить не принятие Киева в Североатлантический Альянс, но создание, обучение и вооружение с помощью Запада и по натовским стандартам мощной армии, способной противостоять России.

А это значит, что даже если случится маловероятное, и стороны конфликта – прежде всего Россия – выторгуют у Судьбы временную передышку, киевские потратят ее не на поиски способов дальнейшего замирения, а на подготовку к реваншу, а значит, мы получим новую войну, только отложенную. Никто не сможет сказать, какова будет продолжительность этой передышки – год, два, пять или даже восемь – как в случае с «минской» эпохой.

Впрочем, элементарная логика подсказывает, что года для полноценного усиления Украины и развертывания под нужды ее реванша западного военпрома, скинувшего к тому времени на украинский ТВД свое старье, пожалуй, будет мало.

Кому в этой ситуации точно не позавидуешь – так это жителям территорий вдоль линии разграничения. Причем, как по российскую, так и по украинскую стороны. Если кто не верит – пускай обратятся к старожилам ЛНР и ДНР. Уж они-то знают все прелести жизни в условиях перманентно-вялотекущего перемирия с непрекращающимися обстрелами.

Так что – даже если впереди нас ждет что-то вроде перемирия, мира точно не будет.