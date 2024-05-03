Перемирие на Украине может обсуждаться в ноябре этого года – Луценко

Переговоры о прекращении огня на Украине начнутся после летнего наступления российской армии и выборов президента США в ноябре этого года. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Луценко, договора о мире при этом не будет, потому что президент Украины не сможет его подписать, а соглашение о прекращении огня вполне реально и поставить свою подпись под ним может как главком ВСУ, так и премьер-министр страны.

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«Аж до выборов в Соединенных Штатах, а это ноябрь этого года, никаких реальных переговоров не будет. Путин подготовился в этом году к наступательным операциям, все необходимое для этого у него есть, для летней кампании, и с началом устойчивой сухой погоды он начнет реализовать свой план. А все эти мирные переговоры – это просто тема для раскола украинского общества и обмана наших союзников. В результате где-то в ноябре могут состояться контакты руководителя Белого дома, кто бы им не стал, и диктатора Путина. И тогда начнется что-то реальное, скорее всего, это будет соглашение о прекращении огня, а не мирный договор», – сказал политик.

«Я не знаю, как президент Зеленский или кто угодно может подписать мир на условиях России. На условиях отторжения от нас нашей конституционной суверенной территории. Такие соглашения, с моей точки зрения являются политически невозможными для любого президента, а соглашение о прекращении огня может подписать кто угодно, даже главнокомандующий ВСУ. Вспомните, кто подписывал соответствующее соглашение во время израильско-египетских войн? Генералы. А могут подписывать премьеры. Самые великие и влиятельные не будут подписывать, потому что им же еще на выборы идти», – заявил Луценко.