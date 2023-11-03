Перемирие нужно, чтобы накопить силы для новой войны с Россией – Арестович

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Украине нужно перемирие с Россией для того, чтобы накопить потенциал для последующих этапов войны.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, сейчас воевать Украина не сможет, потому что объемы помощи ей со стороны Запада сокращаются и ресурсов надолго не хватит.

«Речь в международной политике идет о сокращении помощи. Поймите – это очень простая вещь. Нам, чтобы удержать ситуацию, нужно очень много помощи, а речь не только идет о том, чтобы дать нам эту помощь, она идет о том, чтобы нам ее снизить. Понимаете, какая вилочка возникает», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Что дает нам возможное перемирие? Это не единственный выход из ситуации, но как вариант, мы должны его рассмотреть, потому что об этом все говорят сейчас, весь Запад об этом свободно дискутирует, только у нас это запрещено, потому что люди не понимают, что происходит. Очень долго, в том числе и я, обещали короткую и быструю победу, а ее не вышло. Так речь идет не об отдаче территорий Путину, речь идет не о том, чтобы смириться с российской агрессией. Речь идет о том, чтобы найти способ, когда короткой победы не удалось, победить в длинную… Перемирие нам нужно не чтобы отдать им территории. Перемирие нам нужно, чтобы накопить потенциал для последующего раунда противостояния», – заявил Арестович.