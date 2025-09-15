«Перемирие нужно, чтобы сразу парализовать Россию, а самим быстро вооружиться» – главы МИД Украины и Британии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нельзя дать русским воспользоваться перемирием в своих интересах, нужно сделать это самим.

Об этом на форуме YES в Киеве говорили глава британского МИДа Иветт Купер и министр иностранных дел Украины Сергей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понимаю, что люди хотят прекращения огня, однако мы знаем, что прекращение огня не может быть окончательной целью, или ещё способом дать русским время, чтобы перегруппировать свои силы. Так что прекращение огня – но как элемент формирования гарантий безопасности, время, чтобы продемонстрировать Путину, что санкционное давление на него только крепнет. Чтобы в итоге они пересмотрели свои цели, и для того, чтобы начать экономическое восстановление. Мы должны идти во всех этих направлениях одновременно», – вещала Купер.

Сибига горячо поддержал англичанку, однако категорически отказался предпринимать что-то серьёзное без американцев.