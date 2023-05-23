Перемирие с Украиной приведет к ее накачке западным оружием и техникой – Кедми

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России невыгодно перемирие с Украиной. За это время Запад накачает эту страну всем вооружением, которое только возможно, включая различные типы самолетов и другой техники.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если, не дай бог, будет перемирие, за это перемирие они накачают Украину всеми видами оружия. Не только F-16, но и F-15, и F-35. И поставят огромное количество и артиллерии, и танков, и всего, что у них есть. То, чего у них еще не произведено», – сказал эксперт.

«Так что американцы пытаются создать антироссийский плацдарм на Украине, который будет постоянно угрожать России, и все время усиливать его. Поэтому F-16 нужно рассматривать именно в этом аспекте, а не то, что появятся завтра на фронте. По самым авантюристским оценкам, даже если завтра примут об этом решение, раньше, чем через год-полтора они не появятся», – заявил Кедми