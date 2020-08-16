«Перемирие» с Зеленским: Украинский снайпер убил третьего защитника ЛНР
Несмотря на согласованное полное прекращение огня, ВСУ, в нарушение всех договорённостей, продолжают обстреливать ЛДНР. Так, вчера вечером украинским снайпером был убит защитник Донбасса.
Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Со стороны позиций 1 батальона 24 бригады с направления населённого пункта Луганское был открыт снайперский огонь по нашим позициям в районе населённого пункта Логвиново. В результате обстрела ранения несовместимые с жизнью получил защитник нашей Республики», – говорится в сообщении.
«Это третья жертва в рядах НМ ЛНР за период действия «режима прекращения огня» – ранее два бойца были ранены от удара украинского беспилотника», – уточнил Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске.
В связи с произошедшим с экстренным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он в который раз призвал Запад и ОБСЕ повлиять на Украину, хотя еще недавно обещал отбросить украинских военных с занятых территорий республики в случае продолжения провокаций.
«Все ранее зафиксированные нарушения достигнутых 22 июля 2020 года соглашений о мерах по усилению действующего перемирия со стороны противника, выразившиеся в систематических огневых провокациях и оборудованию позиций в «серой зоне», свидетельствует об уверенности боевиков вооруженных формирований Украины в безнаказанности и полной потери управления со стороны командования ООС», – считает Пасечник.
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