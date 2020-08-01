«Перемирие»: ВСУ атаковали позиции ЛНР при помощи ударного беспилотника

01.08.2020, Луганск, Сергей Вредников

Украинские боевики в нарушение перемирия, в рамках которого запрещено использование БПЛА, сбросили с беспилотника на позиции защитников Донбасса три гранаты.

Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, глава МИД республики Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Дейнего, в пятницу в 16:00 украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня.

«На позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата ВСУ. В результате этого двое военнослужащих Народной милиции получили ранения», – сообщил представитель ЛНР.

«Это прямое нарушение подписанных 22 июля 2020 года Контактной группой Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которое остается на совести военнослужащих ВСУ, предпринимающих такие провокации в целях дестабилизации перемирия», – подчеркнул дипломат.

По его словам, информация о нарушении незамедлительно была доведена представителем командования в СЦКК ЛНР до сведения представителя командования ВСУ.

«Украинская сторона заверила нас в том, что будут приняты меры для пресечения нарушений и проведено разбирательство по заявленному факту», – добавил Владислав Дейнего.