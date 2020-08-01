«Перемирие»: ВСУ усилили террор против населения захваченных территорий ЛДНР

01.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Запрет на применение оружия после объявления перемирия обернулся резким падением морально-психологического состояния украинских военнослужащих. Итогом стал террор населения территорий ЛДНР, занятых ВСУ.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запрет на любое применение оружия в целях соблюдения бессрочного перемирия спровоцировал снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ и, как следствие, рост преступлений и происшествий. Вызывает опасение тот факт, что большая часть правонарушений осуществлена боевиками в отношении гражданского населения.

Лидерами по террору мирных жителей неизменно являются подразделения 54 и 57 бригад ВСУ. По имеющимся у нас данным, только за последнюю неделю в этих соединениях зафиксировано 14 преступлений, из которых 3 случая изнасилования, 5 ограблений с применением огнестрельного оружия и 6 случаев разбойных нападений», – сказал офицер.

Басурин подчеркнул, что в последнее время нападения украинских военнослужащих на местных жителей стали устоявшейся нормой. Как правило, причиной является попытка получения денежных средств для покупки очередной дозы наркотиков или алкоголя.

«Один из таких случаев произошел в населённом пункте Тарасовка, где двое военнослужащих 54 омбр ВСУ, испытывающие наркотические ломки, угрожая ножом, отняли денежные средства в размере 400 гривен у престарелой женщины 1956 года рождения. А в населённом пункте Авдеевка вооруженный автоматом боевик ВФУ выстрелил в живот таксисту и похитил у него 1600 гривен, сотовый телефон «Хонор» и авто видеорегистратор», – сообщил он.

Представитель НМ ДНР также рассказал, что помимо открытого насилия в отношении мирного населения всушники активно занимаются дилерской продажей наркотиков и оружия.

«Так, командиру 36 обрмп Гнатову через своего товарища в ВСП стало известно об организованной командиром роты капитаном Дудиным схеме распространения синтетических наркотиков, используя в качестве курьеров водителей такси. Помимо продажи наркотиков местному населению, предприимчивый капитан сколотил банду для обеспечения охраны своего бизнеса из 37 военнослужащих, подсадив их на своё ядовитое зелье.

Комбриг, понимая, что доклад о происшествии вышестоящему командованию, приведёт к разбирательству с соответствующими кадровыми выводами по его соответствию занимаемой должности, решил устранить проблему собственными силами. С привлечением военнослужащих десантно-штурмовой роты во главе с лейтенантом Хоминич он вычислил одного из таксистов-курьеров и провёл акцию устрашения: демонстративно расстрелял из автоматов и сжёг его автомобиль. Попытки перевозчиков добиться от полиции и военной прокуратуры правосудия и возмещения ущерба успехом не увенчались, правоохранители до сих пор выгораживают Гнатова и его сообщников», – резюмировал Басурин.