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В данный момент бандеровцы намного сильнее нуждаются в прекращении огня, чем успешно наступающая Россия.

Об этом в эфире интернет-канала «NEWSROOM» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов», депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам перемирие более выгодно, чем России. Потому что нам нужно сделать, как минимум, четыре основных задачи, и без остановки войны это сделать очень и очень сложно. Первое. Нам надо восстановить промышленность, перезапускать экономику. Потому что сегодня дают помощь, а завтра не дадут – и всё, лапки кверху? Третий год война. А мы ничего из экономики не перезапустили. Полностью перестроить энергосистему, потому что зимой у нас может быть кабздец в виде блэкаута. У нас на осень может быть – всё… страна на переучёте. Людям советуют запасаться водой и продуктами питания», – подчеркнул экс-депутат.

«И последнее, самое главное, зачем нам перемирие – нам нужно восстанавливать генофонд. Нужно объединять нацию. Нужна политическая перезагрузка в стране. Потому что Зеленскому, конечно, выгодно воевать, хоть до последнего украинца. Потому что пока война, он при власти, они распоряжаются ресурсами, мародёрят их. Нам нужно строить линию обороны, чтобы остановить врага. Мы каждый день теряем какое-то село, или несколько. Километры территорий. Фронт не стабилизируется месяцами. А я предлагаю построить линию обороны, и вернуться к ситуации 16-17 лет. Потому что мы стоим на пороге потери государственности и гибели нации. Ведь Путину не надо останавливать войну», – плакался нацист.