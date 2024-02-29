Перемирие выгодно Украине, но не Зеленскому

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Украина находится сейчас на такой стадии, когда перемирие будет ей на руку, потому что Россия восстанавливается быстрее.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не демонстрирует готовность идти на перемирие, потому что перемирие сразу возбудит внутреннюю политическую жизнь в стране. Заключив перемирие, Зеленский попадет в капкан Порошенко, его начнут критиковать за сдачу территорий, за договорняки и все остальное. Это краеугольный камень пока, но в любой момент наше правительство и президент имеют шанс сказать нет, давайте перемирие», – сказал экспертю

«Честно говоря, сейчас ситуация такова на фронте, (кто не верит – спросите у военных), что в принципе любое перемирие и передышка сыграют нам на руку, потому что по накоплению ресурсов на линии фронта Россия опережает нас, она быстрее восстанавливается, быстрее накапливается, а мы – медленнее.

Пока не восстановится американская военная помощь, то в наших интересах перемирие, если мы говорим о государстве, об армии. Но с политической точки зрения это может спровоцировать внутренний политический кризис, поэтому такого рода переговоры пока что идут крайне сложно», – заявил Бортник.