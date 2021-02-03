Перемирие закончено: Украина возобновила обстрелы ДНР

03.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская армия возобновила обстрелы территории ДНР. Так, сегодня ночью из танка и тяжелых вооружений был нанесен удар по Горловке и окраинам Донецка.

Об этом сообщает мэр Горловки Иван Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По его информации в результате обстрела есть раненые, повреждения инфраструктуры и жилых домов.

«Возобновился обстрел тяжёлым в районе шахты Гагарина. Работает танк. Будьте осторожны, берегите себя! Есть прилёты в жилую застройку посёлка. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Обстрел продолжается. Попадание в жилой дом по улице Смирнова, 6. Ранен мирный житель. Посёлок Шахты.

Пострадавший, Р Григорий Витальевич, 18.09.55 г.р. Открытый перелом левого предплечья, перелом ребер, пневмоторакс, ЗЧМТ, МВТ. Состояние тяжёлое», – написал Приходько в своем блоге.

Информацию об обстрелах в своем блоге подтверждает российский военкор Семен Пегов.

«Пока в Москве считают синяки и ушибы сторонников Навального, по самым обычным русским людям на Донбассе прямо сейчас ведут огонь из танков и тяжелых минометов. В результате обстрела ВСУ ранен житель Горловки. Вероятнее всего осколком – от мины или танкового снаряда. Это, конечно, не такое серьёзное оружие как дубинка, но очевидно – что тоже не очень приятно.

Друзья из Донецка передают – состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Только вот новостей об этом – ноль. Как и о том, что в донбасском селе Сигнальное уже есть попадания как минимум в пять жилых домов. Но это ведь для прогрессивных граждан прекрасной России будущего – совсем другая Россия. Не трендовая. Значит и живут там – не люди. Статисты. Не в пример сегодняшним «борцам за свободу», – пишет Пегов.