11.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Перемирия не становятся гарантией от провокаций ВСУ

В случае обострения ситуации на фронте переговоры подгруппы по безопасности могут пройти в режиме экстренной видеоконференции.

Об этом постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя предстоящую встречу в Минске, которая запланирована на 14 марта, Денис Пушилин не исключил возможности проведения переговоров в скайп-режиме.

«Запланирована одна встреча в Минске в рамках Контактной группы, однако, если будут изменения в ситуации, то не исключены какие-то сборы в экстренном режиме, например в режиме видеоконференции. Подобного рода договорённость существует уже достаточно давно, по крайней мере, для подгруппы по безопасности», – отметил он.

Говоря о недавно заключённом «абсолютном перемирии», он сказал, что оно, как и все предыдущие, даёт гарантию отсутствия полномасштабных боевых действий, но не исключает локальных обстрелов.

«Что касается самого перемирия как такового, то, как и все предыдущие перемирия – «Хлебное», «Школьное», мы можем зафиксировать лишь то, что они дают нам отсутствие полноценных боевых действий. Но полностью исключить провокации со стороны ВСУ, обстрелы вдоль линии соприкосновения не получается. Стоит отметить, что основная цель всех договорённостей, их регулярное обновление – не дать возможности развязать полномасштабную войну», – заявил Пушилин.