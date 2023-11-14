Перемирия жаждут ВСУ, наши рвутся в бой – эксперты

Перемирие в настоящий момент нужно Украине, а не России. Держать в окопах сотни тысяч людей до окончания перемирия никому не нужно, а распускать только что созданные подразделения тактически безграмотно.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что нам перемирие необходимо было, и мы всячески демонстрировали готовность, в конце осени-начале зимы прошлого года. Соответственно сейчас нам выгодна нынешняя интенсивность боевых действий, потому что перевооружение армии и создание новых подразделений, дивизий, полков идёт ударными темпами. Только контрактников 400 тысяч набрали, плюс сформировали целую новую 25-ю армию, плюс, как минимум, одну дивизию ВДВ. С 1943 года не было такого строительства новых подразделений с нуля. Поэтому нам в такой ситуации, так как экономика, с некоторыми натяжками, но в целом пережила и санкционное давление, и перестройку на новые логистические пути и цепочки, 400 тысяч контрактников и еще сотни тысяч в зоне боевых действий взять и отправить домой на перемирие? Перемирие подразумевает, что оно закончится, откуда и как мы их потом обратно вернём?», – поинтересовался обозреватель.

По его словам, объявить перемирие по типу «донбасской заморозки» на 8-9 лет, и сотни тысяч человек посадить в окопы – тоже невозможно.

«Поэтому нам, я считаю, выгоден именно тот темп, который имеется сейчас. Дальнейшее перевооружение, движение вперёд, либо экономическое окончание Украины моментально приведёт к военному окончанию», – считает Сапоньков. Политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов добавил, что перемирие сейчас нужно ВСУ, а не российским ВС.

«Абсолютно однозначно: нам никакое перемирие не нужно. Украинцам всё нужнее это перемирие, у них истончаются человеческие запасы, оружейные. Не буду говорить, что сейчас у них стало меньше боеприпасов – нормально у них боеприпасов. Ребята говорят, даже слишком. И у них сейчас назревает серьёзный политический кризис. И общественному мнению постоянно кидают семечки из гадостей: сделали нам гадость – ракету туда, там убили кого-то, здесь маленький плацдармчик сделали, и кормят общество. Маленькими гадостями ВСУ и ГУР Украины пытаются поддерживать общественно мнение. Потому что результатов-то нет никаких за год. На картах, что они отвоевали в результате своего «контрнаступа», даже при крупном разрешении невозможно разглядеть», – подчеркнул Живов.

Он убеждён, что российской армии надо продолжать давить противника, поскольку если вдруг перемирие образуется, наши опять сразу расслабятся.

«Я недавно разговаривал с парнями, что здорово было бы ротировать с передка, чтобы по очереди воевали, как на Донбассе в 2014-м году. А наши, оказывается, в последнее время все на передок рвутся. Потому проще воевать, чем с утра до ночи встречать и провожать проверки, которые бесконечно проверяют любое, хоть сколь-нибудь тыловое подразделение. Проверок очень много, видимо пытаются наводить порядок, но специфическими старыми способами. И поэтому люди пытаются, наоборот, на передок уехать. Лучше повоевать, чем посидеть и послушать, насколько ты не соответствуешь уставу и каким-то внутренним нормам», – пояснил Живов.