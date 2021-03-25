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25.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Перемога была в руках! Украина чуть не изобрела собственную вакцину – Тимошенко

Новости Украины

Украинские ученые обращались к власти с предложением разработать отечественную вакцину, но вместо этого власть решила потратить деньги «коронавирусного» фонда на т.н. «большое строительство».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы последние в мире и по темпам вакцинации, и по всем другим показателям, связанным с ней. И не Украина делала громкие заявления о вакцине, которая завезена в Украину. Их о вакцине, которая сделана по той же технологии, AstraZeneca, делали половина стран Европы и другие страны – и останавливали ее использование, некоторые страны вообще отказывалась от нее.

Когда только начиналась эпидемия, наши ученые, генетики, молекулярные биологи, приехали в СНБО, к президенту, с полной выкладкой, что надо, чтобы украинские ученые могли разработать нашу украинскую вакцину, и наши украинские предприятия точно могли ее изготовить.

Я бы направила средства на разработку вакцины. Но вы знаете, куда потратили «коронавирусный» фонд – его пустили на т.н. «большое строительство». Ни копейки не выделено на разработку собственной вакцины, не подержаны наши украинские ученые», – сказала Юлия Тимошенко.

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