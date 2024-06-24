«Перемога» не светит, останемся в пещерах со своей «незламностью» – львовский русофоб

Конфликт интенсивности «АТО» Киев мог бы себе позволить вести ещё хоть 20 лет, но боевые действия нынешнего размаха очень скоро загонят Украину в пещеры.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шансов сугубо военной победы нет. Потому что так всё закрутилось, что паритетность есть, накачка оружием с обеих сторон всё равно будет эскалацию поддерживать, а это означает, что оно и будет вот так вот. Оно будет перемалывать вот эти миллионы жизней. «Бункер» должен взять ответственность и отвагу – и сказать, что вести вечную войну такой высокой интенсивности ну… Это можно вести, но позже некому вообще будет праздновать завершение. По большому счёту, смысла нет», – сеял «зраду» русофоб.

«АТО могла длиться ещё и двадцать лет. А такая война такой высокой эффективности, с такими масштабами разрушений, где в принципе ты окажешься в пещере в XXI веке, но, курва, несокрушимый такой, что на весь мир несокрушимый, отброшенный на 150 лет назад, где уже никто не оценит эту несокрушимость…Как бы рационального здесь нет», – добавил Дроздов.