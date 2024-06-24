«Перемога» не светит, останемся в пещерах со своей «незламностью» – львовский русофоб

Тарас Стрельцов.  
24.06.2024 22:55
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт интенсивности «АТО» Киев мог бы себе позволить вести ещё хоть 20 лет, но боевые действия нынешнего размаха очень скоро загонят Украину в пещеры.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт интенсивности «АТО» Киев мог бы себе позволить вести ещё хоть 20 лет, но...

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«Шансов сугубо военной победы нет. Потому что так всё закрутилось, что паритетность есть, накачка оружием с обеих сторон всё равно будет эскалацию поддерживать, а это означает, что оно и будет вот так вот. Оно будет перемалывать вот эти миллионы жизней. «Бункер» должен взять ответственность и отвагу – и сказать, что вести вечную войну такой высокой интенсивности ну… Это можно вести, но позже некому вообще будет праздновать завершение. По большому счёту, смысла нет», – сеял «зраду» русофоб.

«АТО могла длиться ещё и двадцать лет. А такая война такой высокой эффективности, с такими масштабами разрушений, где в принципе ты окажешься в пещере в XXI веке, но, курва, несокрушимый такой, что на весь мир несокрушимый, отброшенный на 150 лет назад, где уже никто не оценит эту несокрушимость…Как бы рационального здесь нет», – добавил Дроздов.

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