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14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Перемога от Парубия: Шотландия признала голодомор “геноцидом”


Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по голодомору, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

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“В этом году 85-я годовщина от этой великой трагедии, и нам важно понимание мира этого события, этой трагедии для Украины. Для нас особенно важно, что все партии – и оппозиции, и коалиции – поддержали общую резолюцию о том, что Голодомор – это геноцид против украинцев”, – цитирует Парубия пресс-служба.

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