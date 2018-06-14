14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

528 просмотров

Перемога от Парубия: Шотландия признала голодомор “геноцидом”

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по голодомору, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“В этом году 85-я годовщина от этой великой трагедии, и нам важно понимание мира этого события, этой трагедии для Украины. Для нас особенно важно, что все партии – и оппозиции, и коалиции – поддержали общую резолюцию о том, что Голодомор – это геноцид против украинцев”, – цитирует Парубия пресс-служба.