14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Перемога от Парубия: Шотландия признала голодомор “геноцидом”
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Великобритании, во время встречи со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по голодомору, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
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“В этом году 85-я годовщина от этой великой трагедии, и нам важно понимание мира этого события, этой трагедии для Украины. Для нас особенно важно, что все партии – и оппозиции, и коалиции – поддержали общую резолюцию о том, что Голодомор – это геноцид против украинцев”, – цитирует Парубия пресс-служба.
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16:20 14 июняФонд Сороса профинансировал премию в честь боевика “небесной сотни”
16:02 14 июняВ Оппоблоке намекают на готовность отстаивать интересы Запада на Украине лучше, чем Порошенко и Ко
15:58 14 июняВСУ планируют убийство госсекретаря Великобритании по обороне
15:41 14 июняВ ЕС хотят, чтобы СБУ прекратила расследовать экономические преступления
15:27 14 июняУже скоро украинцев начнут выселять из квартир за долги
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14:58 14 июняНа укроТВ очередная зрада: Европа не хочет защищать Украину
14:49 14 июняЯ вам тут не Слава! – Ковтун разбушевался на эфире у Соловьева
14:36 14 июняФиларет заявил, что хочет быть царицей украинской, а не старухой у Варфоломея
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12:49 14 июняЖулье в шароварах оставило в дураках чванливых европейских чиновников
12:38 14 июняКиев заблокировал инициативы ОБСЕ по стабилизации ситуации в Донбассе
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12:16 14 июняУкраина побежала жаловаться американцам на европейцев
12:01 14 июняКогда Соловьев не слышит: Карасев в щепки разнес украинский режим на киевском канале
11:51 14 июняСБУ – банда военных преступников с коммерческим уклоном
11:39 14 июняЖители Херсонщины в ужасе от “подвигов” пьяных ВСУшников
11:17 14 июняМИД Украины задумался об официальном признании сепаратистов
11:01 14 июняНа Украине запахло большим террором
10:52 14 июняКиевский эксперт рассказал, чем Украина отличается от цивилизованного мира
10:19 14 июняВсе лавры передадут раскольникам – украинский лжепатриарх
10:04 14 июняВ эфире украинского канала пугали этническими чистками
9:39 14 июняГомосексуальные активисты похвастались участием в войне против ЛДНР
9:10 14 июняЗапад обвинил украинскую власть в покровительстве нацистам
8:46 14 июняУ киевского режима появился новый внутренний враг
21:05 14 июняТурчинов: ФИФА “поддерживает российскую агрессию” против Украины
20:46 14 июняЕвросуд назначил дату заседания по жалобе Украины против России
20:39 14 июняВопреки прогнозу Шустера сборная России победила саудитов в первом матче ЧМ-2018
19:25 14 июняТрамп заявил лидерам G7, что Крым – это Россия
17:14 14 июняВерховный суд Украины отказался пересматривать приговор российскому военному Агееву
16:57 14 июняРоссийский омбудсмен собралась на Украину
14:49 14 июняЯ вам тут не Слава! – Ковтун разбушевался на эфире у Соловьева
14:13 14 июня“Газпром” лишил “Нафтогаз” главного козыря
13:53 14 июняВ Киеве осознали, что Путин не шутит
13:37 14 июняЗапретив российские медикаменты, Украина втридорога покупает эти же лекарства через иностранных посредников
9:48 14 июняЕвропарламент не смог найти голоса для бойкота России
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22:44 13 июняДепутаты Госдумы: Для граждан Украины должны быть изменены миграционные законы
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21:08 13 июняИз киевского СИЗО Путина просят о помиловании
16:52 13 июняЕС похвалил Украину за присоединение к санкциям против России из-за выборов в Крыму
15:01 13 июняУкраинская оппозиция в отношении Крыма такая же невменяемая, как и Порошенко
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13:15 13 июняШок: Что творят с украинскими вышиванками в Крыму
13:10 13 июняЗапрет «WebMoney» и «Яндекс.деньги» оказался очередной коррупционной аферой Порошенко
12:31 13 июняУкраина стала лишней в «Нормандском формате»
11:52 13 июняНацики в бешенстве: В Киеве появилась реклама со словом «Россия»
11:36 13 июняЖурналист из Львова объяснил, как правильно отвечать на вопрос «Чей Крым?»
11:15 13 июняКарасёв: Крым и Донбасс потеряли, но это не самое страшное для Украины
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14:01 12 июняВ Киеве паника: РФ сформировала боевой кулак в Азовском море
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:36 12 июняНад Донецком взвились российские флаги
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
13:10 12 июняНа Украине хотят наловить побольше “русских шпионов” для обмена на украинских террористов
13:03 12 июняВ Киеве пугают украинских футбольных болельщиков тюремными камерами
12:59 12 июняКиевские эксперты бьются в истерике: Путин победил на всех фронтах
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
10:08 12 июняРезидент назначил Кадырова тренером сборной
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
14:40 11 июняСоратница Януковича: Из России можно пронести даже атомную бомбу
13:27 11 июняНазван самый страшный вариант для Украины
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