30.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Перемога откладывается: Украине остро необходима помощь «страны-агрессора»




Украина в ее нынешнем состоянии вряд ли способна справиться с распространением коронавируса и экономическим кризисом, а на помощь Запада она рассчитывать не может, поэтому ей стоило бы просить помощи у России.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Евгений Филиндаш

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас Украине не помешала бы любая помощь. Страна в крайне тяжелом положении – не столько из-за самой эпидемии, сколько из-за тотального карантина.

Совсем скоро огромное количество людей у нас может оказаться просто без средств к существованию – у многих сбережения такие, что они не могут оставаться долго без работы.

Поэтому, кто бы ни оказывал помощь, она бы не помешала. И в условиях, когда Запад не помогает – не то что Украине, но и той же Италии, на его помощь точно не стоит рассчитывать.

Пока что единственный, кто оказывал хоть какую-то помощь – это Китай. Поэтому, если бы была возможность получить помощь у России, то это помогло бы Украине.

К сожалению, без внешней помощи Украина в ее нынешнем состоянии вряд ли способна справиться с пандемией и экономическим кризисом», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть