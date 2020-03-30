Перемога откладывается: Украине остро необходима помощь «страны-агрессора»

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украина в ее нынешнем состоянии вряд ли способна справиться с распространением коронавируса и экономическим кризисом, а на помощь Запада она рассчитывать не может, поэтому ей стоило бы просить помощи у России.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Евгений Филиндаш

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас Украине не помешала бы любая помощь. Страна в крайне тяжелом положении – не столько из-за самой эпидемии, сколько из-за тотального карантина.

Совсем скоро огромное количество людей у нас может оказаться просто без средств к существованию – у многих сбережения такие, что они не могут оставаться долго без работы.

Поэтому, кто бы ни оказывал помощь, она бы не помешала. И в условиях, когда Запад не помогает – не то что Украине, но и той же Италии, на его помощь точно не стоит рассчитывать.

Пока что единственный, кто оказывал хоть какую-то помощь – это Китай. Поэтому, если бы была возможность получить помощь у России, то это помогло бы Украине.

К сожалению, без внешней помощи Украина в ее нынешнем состоянии вряд ли способна справиться с пандемией и экономическим кризисом», – резюмировал эксперт.