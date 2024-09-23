«Перемога» требует жертв – Блинкен советует украинцам готовиться к сложной зиме

Константин Серпилин.  
23.09.2024 20:20
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Энергетика


Для продолжения войны против России Украина нуждается в помощи стран Запада в восстановлении энергетики.

Об этом на министерской встрече G7+ заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для продолжения войны против России Украина нуждается в помощи стран Запада в восстановлении энергетики....

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«Оказывая Украине помощь в сфере энергетики, вы также обеспечиваете энергией наших граждан, и нашу борьбу. Россия продолжает наносить жестокие удары по нашим энергетическим объектам, подвергая опасности даже ядерные объекты, и использует энергию в качестве оружия по всему миру.

Но лидеры стран Большой семёрки могут помочь нам остановить ракетный террор России. Мы очень ценим вашу поддержку, спасибо вам», – лебезил Сибига.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен лишь рассыпался в ответных любезностях.

«Мы столкнулись с тем, что Путин использует зиму как оружие, использует погодные условия и энергетику в качестве оружия в своих попытках подчинить Украину.

Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому наши страны каждый день работают вместе, чтобы помочь Украине пережить зиму», – вещал госсекретарь США.

Тем не менее, никакой конкретной помощи Украине он не предложил, пообещав лишь обсудить её потребности.

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