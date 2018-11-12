Перемога: Украина добилась, что за венгерскими паспортами закарпатцы будут ездить на электричке

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Венгрия перенесла выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из украинского Берегового в соседний венгерского города Кишварда, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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«Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство) », – заявил он.

Напомним, что в сентябре в интернете появилось видео, на котором гражданам Украины предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

4 октября консула Венгрии в Берегово было объявлено персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.