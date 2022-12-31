«Перемоги» в ближайшее время не будет, – Бутусов

31.12.2022  14:44 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинским спикерам стоит отказаться от «победной» риторики и перестать заявлять о том, что война может закончиться уже этой весной или летом. Мобилизация, которую провела Россия и запуск ее заводов и экономики для нужд военных, создает серьезные проблемы для ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским спикерам стоит отказаться от «победной» риторики и перестать заявлять о том, что война...

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«Я не вижу предусловий, после того, как Россия провела большую мобилизацию, что мы в 23-м году сможем полностью разгромить врага и освободить территорию Украины. Я не вижу этой возможности. Россия проводит мобилизацию промышленности, наращивает выпуск и производство вооружения, бросает в бой большие силы пехоты. И ее силы еще до сих пор не подорваны.

Да, Украина нанесла непоправимые потери и разгромила большую часть российской кадровой наземной армии, но силы России еще не завершились – Россия мобилизуется, продолжает мобилизацию, мобилизует дополнительное количество людей. Конечно, это количество нужно уничтожить. На протяжении года это сделать не удастся – Россия делает все, чтобы удержать. Потому давайте будем реалистами – нам сейчас нужно думать не о территории, а о нанесении поражения, больших потерь, которые должны быть увеличены в разы, российских оккупантов», – заявил Бутусов.

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