Всех украинских ветеранов перемололи, и теперь максимальных срок службы в большинстве подразделений ВСУ – полгода.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вот и показатель будущего «так званого» лидера, который продвигают. Который кинул на амбразуру своих людей, перемололи самые [лучшие] подразделение, которые были на Украине», – сказал Телиженко.

«Залужный в 2022 году заявил, что мы проедемся танками по Москве. А сейчас он уже: «Ой, мы до Москвы не дойдем», сидя в Лондоне. И всю семейку туда перетащил. В дипломатический корпус, хотя ж все там военные у него были.

«Потому что сейчас, общаясь с военными на земле, я спрашивал, а есть у них деды какие-то, ну кто там старший, и все остальное. Говорят – максимум те, кто 6 месяцев служит, а старше никого нет. Вот результат. Перемололи всех. Вот это деяния Залужного и всех остальных, которые кинули людей – и просто их уничтожили, зная, что они проиграют России. Зная, что там армия сильнее.

Им просто показывали образ в голливудских фильмах – солдат в фуфайке и старая техника, которая распродана. Но не тут-то было. Голливуд – это не жизнь. А жизнь сегодня – это линия фронта, которую показывают.

Так что я хочу, чтобы люди задумались, кто правит этим государством, и какое будущее у них. За что они борются? Или за полностью разделенную Украину, нищую, в Сомали превратят, и которую будет подпитывать Европа для провокаций против России, или какого-то хотя бы сохранения государства», – добавил он.