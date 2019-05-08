«Перенапряжение и дестабилизация»: Методичка RAND для ослабления России

08.05.2019, Москва, Александр Ростовцев

Буквально на днях знаменитая частная лавочка «Американский институт исследований и анализа для нужд национальной обороны» (RAND) опубликовала собственное экспертное исследование – какие усилия необходимо приложить США для нанесения ещё более чувствительного ущерба России.

Исследование сведено в таблицу из восьми больших пунктов, описывающих общие цели и задачи, внутри которых расписано, какими силами и средствами они могут быть достигнуты. Сверхзадача: добиться от России послушания и отказа от любого сопротивления через угрозу превентивного удара и нанесение карательного экономического ущерба. Для этого, по мнению RAND, США необходимо оказывать агрессивное давление на Россию, используя комплекс предлагаемых мер экономического, военного, геополитического и информационно-идеологического характера.

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При ближайшем рассмотрении заметно, что в методичке отдаётся предпочтение военному давлению: шныряние флотами у берегов России, передвижение бомбардировщиков, ударных самолётов и беспилотников.

Большие надежды возлагаются на разработки нового оружия большой дальности: ударных беспилотников и дронов, ракет и самолётов, противорадарных ракет и электроники военного назначения.

Каждому из пунктов эксперты RAND дают оценки по трём категориям: «вероятность успеха давления на Россию», «выгоды» и «риски с убытками для США».

Следует заметить, что военный список мер, рекомендованный RAND, хоть и занимает больше всего места, и даже оценивается экспертами, в основном, как «эффективные, с низкими издержками», но при этом сопровождается комментариями, в которых выражается сомнение, что США удастся одолеть Россию в новой гонке вооружений. Эксперты RAND признают, что Россия учла опыт СССР и научилась отвечать асимметрично так, что большинство её перспективных разработок обходятся намного дешевле, чем их аналоги – США и их союзникам. А в ряде систем, вроде средств ПВО и РЭБ, превосходство России безоговорочно.

Более того, контора пишет, что если США покинут все договоры об ограничении ядерных вооружений, то это угрожает перенапряжением и дестабилизацией самому Мировому Гегемону. А вот размещение тактических ядерных ракет в Восточной Европе и Азии RAND оценивает как благотворный рычаг давления на Россию.

У экспертов также есть понимание, что во второй раз втянуть Россию в гонку вооружений с изнуряющим экономику страны сохранением паритета не выйдет, а для США эта гонка по ряду направлений обойдётся себе дороже.

Эксперты RAND рекомендуют США увеличить выработку собственных энергоресурсов для оказания негативного влияния на экономику России. В частности, ставится задача серьёзного снижения цен на американский сжиженный газ, соблазняя им Европу, тем самым отвлекая её от российских северных и южных «потоков». В итоге должно наступить снижение мировых цен на углеводороды и коллапс российского госбюджета как неизбежное следствие.

Планы, безусловно, наполеоновские, но в RAND почему-то не учли, что на дворе стоят не 1980-е, когда США удалось уболтать арабские «бензоколонки» обрушить цены на нефть. Сегодня у США непростые отношения с саудитами, Катаром, Бахрейном и Эмиратами, особенно после переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Вашингтонскому истеблишменту придётся много кланяться и изрядно раскошелиться в условиях, когда нельзя включать печатный станок, чтобы ненароком не обвалить собственную финансовую систему. Дары султанам выльются в золотые горы, которых нет.

И это только половина дела. Правительству США придётся как-то объяснить выгоду операцию по вырезанию гланд через задний проход автогеном своим нефте- и газодобывающим магнатам, особенно специализирующимся на разработке сланцев, где норма прибыли и так не заоблачная. Опускание мировых цен на нефть ниже $50 за баррель станет для них если не катастрофой, то тяжёлым испытанием наверняка.

Далее, эксперты советуют усилить экономические санкции против России. Правда, риски и издержки от них для США оцениваются как высокие из-за огромных затрат и конфликтов с третьими странами, не желающими оплачивать амбиции Вашингтонского обкома из собственного кармана.

А вот меры, призванные усилить выезд за границу образованной молодёжи и квалифицированных работников, следует признать реальной угрозой для будущего России. Эта программа выполняется почти три десятилетия и без всяких рекомендаций RAND.

Ежегодно Россию покидают тысячи выпускников университетов, за которыми внимательно наблюдают западные и восточные «охотники за головами», пока те были ещё студентами.

Представляют определённый интерес оценки тех или иных возможных действий США в границах российских национальных интересов.

Например, подогрев бандеровского режима на Украине летальным оружием считается благоугодным, но только не доводя конфликт в Донбассе до очередной горячей стадии.

В RAND переживают, что их подопечные боевые шумеры не переживут прямого столкновения с военной мощью России, и США с союзниками при таком раскладе не смогут прийти им на помощь.

От раскачки Белоруссии силами местных «змагаров» и нациков следует воздержаться – это вызовет серьёзное недовольство в России и протесты в Евросоюзе, которому не нужна вторая майданутая Украина.

Было бы неплохо выдавить российские войска из Приднестровья. Это стало бы оглушительной пощёчиной Кремлю, но без сопутствующего экономического ущерба.

Армению и вообще бывшее советское Закавказье предлагается оставить в покое. Для Америки там всё сложно, мутно и непонятно. То же самое можно сказать о Средней Азии, откуда Россию не так просто вытеснить. Может быть, когда-нибудь потом.

Но самый заманчивый рецепт поджаристого пончика RAND предлагает приготовить на кухне информации и пропаганды.

Предлагается и дальше унижать Россию бойкотами, прессингом и дискредитацией на политических, спортивных и прочих международных мероприятиях.

В то же время эксперты не видят ничего хорошего от раскачки избирательной системы России. А усиление борьбы с коррупцией с призывами «Путина геть!» вызывают у RAND опасение в возможной замене кудриных, чубайсов и грефов «более радикальными и агрессивными политиками». Массовые протесты приветствуются, если они обращены на изъяны внутренней политики и не ведут к смене власти в России.

В одном этом абзаце раздолье для конспирологов, но прослеживается явная боязнь RAND резкого поворота российской политики, после которого в правительстве, парламенте и экономике страны не останется места для «их сукиных детей».

Если учесть, что предыдущая методичка RAND была посвящена угрозам и вызовам для США со стороны Китая, рецепты «перенапряжения и дестабилизации» России выглядит странными, если не сказать резче.

Исследование выглядит так, будто Россия вышла на ринг в полном одиночестве против США и кучи подпевал на неминуемую расправу. Но на самом деле, в Вашингтоне серьёзно обеспокоены новым раскладом сил, при котором Мировой Гегемон повернувшись лицом к одной опасности неизбежно подставляет зад другой. Уже сейчас ему приходится разрываться на Россию и Китай (а где-то в обозримой перспективе – ещё и на Индию) одновременно. Перспективы выйти из подобного замеса победителем равны нулю, даже если попробовать завалить геополитических противников лавинами методичек.

Надо сказать, что возникновение в открытом доступе подобных исследований с подробными рассказами «как именно мы вас будем бить» вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, вроде бы, «предупреждён – значит вооружён», а с другой – ничего нового, за что можно было бы зацепиться, эксперты RAND не родили. Большинство сценариев в том или ином виде уже исполняются и не сказать, чтобы успешно, а громадье планов по военному давлению на Россию выглядит откровенной маниловщиной, поскольку предполагает использование «вундервафель», которые ещё не придуманы. Кажущиеся наиболее эффективными решения вообще представляют собой путь по граблям.

В общем, если RAND и его спонсоры надеялись, что нагнетаемые ими страхи вызовут в России падение из окон людей принимающих решения, подобно американскому министру обороны и психопату Форрестолу, то труд следует признать напрасным. Не пугает. Экспертная гора родила мышь, блоху, таракана. То ли сидельцы в RAND потеряли хватку и деградировали, то ли превратились в обыкновенных халтурщиков.

По крайней мере ясно одно: даже в Америке есть экспертные конторы, целью которых является освоение немалых средств и перевод бумаги на макулатуру под видом полезной деятельности. Ничего не имеем против. Так держать! С пожеланиями новых творческих успехов.