Перенеи встали стеной на пути русофобии

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ЕС не сможет предложить поддержу Украине, потому что в нем нет единства по этому поводу.

Об этом директор по исследованиям в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро заявил на вебинаре американского Института ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом нам нужно признать, что консенсуса нет. Консенсуса нет даже в 26 странах ЕС, которые выступают за то, что Европа должна поддержать Украину. Непонятно, что конкретно означает эта поддержка: сколько денег нужно выделить, и кто должен их потратить, и как это будет происходить. В частности, мы наблюдаем недовольство со стороны стран Южной Европы. Особенно, Италии и Испании. Премьер-министр Испании сказал: ну а нам-то это зачем, у нас есть Перенеи и другие буферы, Россия не представляет прямой угрозы. Конечно, Россия – это проблема. Мы поддерживаем борьбу с ней, но платить должны другие», – сказал Шапиро.

Он уверен, что Европа не сможет заменить США в плане поддержки киевского режима.