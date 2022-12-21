«Перенесем Чикагскую товарную биржу в Киев» – украинский экономист

Украина в состоянии после войны диктовать свои условия на рынке продуктов питания.

Об этом в эфире YouTube-канала «Да, это так» заявил киевский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что очень четко показала эта война? В Украине есть очень ценная вещь – продукты питания. Сами понимаете, вот этот зерновой коридор, все эти события еще раз показывают. Ну нет у нас нефти, вот у нет. И газа у нас мало. И все эти разговоры о металлургии – так чисто потрындеть. Но, когда мы взяли мировую экономику за горлышко по продуктам, сразу – хоп! Ну это же, смотрите, мы рынок земли еще не запустили. Если мы его действительно запустим и реально разойдемся – вот тогда», – сказал эксперт.

«Вы, наверное, слышали, что в мире цена на зерно формируется на Чикагской товарной бирже? Пройдет время, и цену на зерно будут формировать на «киевской товарной бирже». Вот как мы скажем, так и будет! А почему бы и нет? Что мне не нравится – вот это наше хуторянство: ой, этого не может быть! Вот этот маленький пример показал, что от наших продуктов питания зависит мировая экономика! А если мы действительно вот это будем развивать, инвестировать, то мы действительно на каком-то этапе будем формировать мировую цену. Тогда с нами будут совещаться, нас побаиваться. Мы потом скажем: «Вот мы решили немножко поднять цену». А они: «О, лучше не надо». Будет вот такая игра», – заявил Охрименко.