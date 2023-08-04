Перенос американских лабораторий из Украины в Казахстан создает угрозу России с юга

Закупка турецкого вооружения Астаной сопровождается скандалами, связанными еще и с переносом американских лабораторий с Украины на территорию Казахстана. Всё это – проявления общего процесса по геополитической переориентации страны на Запад.

То, что оборудование и проекты из закрытых лабораторий на Украине с началом СВО перемещаются в уже существующие объекты, построенные или работающие по программам Пентагона, в Грузию, Армению и в Казахстан, мы писали неоднократно. Но теперь об этом открыто заявили российские эксперты, которые сообщили об огромных масштабах данного процесса, связанного с перемещением сразу нескольких десятков лабораторий в РК.

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Так, на еще прошлой неделе глава Агентства этнонациональной стратегии Александр Кобринский сделал сенсационное заявление о том, что Агентство по уменьшению угроз DTRA при министерстве обороны США осуществляет перенос в казахские степи сразу 30-ти таких объектов.

«Казахстан интересен Западу тем, что во времена СССР здесь были созданы прекрасные исследовательские центры по борьбе с чумой, холерой, тифом, гепатитом, сибирской язвой и бруцеллезом. Остались оборудованные помещения и специалисты со знаниями и опытом. Эти центры, хоть и полузаброшенном состоянии, но подходят для переброски биолабораторий из Украины, где их спешно пришлось закрыть после начала СВО из-за того, что материалы исследований могли оказаться у России», – считает Кобринский.

По его словам, продолжение деятельности таких лабораторий уже на территории Казахстана будет представлять настоящую опасность не только для России и Китая, но и для всей Юго-Восточной Азии. Подобный размах, да еще и с раскрытием фактов операции по передислокации исследований двойного назначения из «незалежной» в Среднюю Азию вызвал действительно большой отклик в социальных сетях и массу недоуменных вопросов со стороны рядовых казахстанцев.

Естественно, что такое откровение вызвало настоящую растерянность в Астане, которая царила в высших кабинетах несколько дней и только после указания из Акорды (администрации президента) МИД и Министерство информации, до сих пор курируемое отъявленным русофобом Аскаром Умаровым, являющегося директором Службы центральных коммуникаций при президенте РК, вдруг выпустили похожие заявления в стиле «я – не я, и лошадь не моя».

Государственный портал по борьбе с дезинформацией stopfake.kz назвал это высказывание российского эксперта фейком, так как «никакого размещения биолабораторий иных государств на территории РК не планировалось и не планируется».

Отрицание очевидного, конечно, стало постоянным в багаже высших госчиновников в Астане, которые и ранее объявляли шесть объектов, возведённых и работающих по программам Пентагона, сугубо «гражданскими» учреждениями, якобы разработавших собственную вакцину и ПЦР-тесты. Хотя, как выяснилось, «отечественная» вакцина не прошла стадий испытаний и не была признана даже Турцией, а тесты оказались сделанными по китайским методичкам.

То есть вся эта «мирная» составляющая работы той же, например, Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате была лишь ширмой прикрытием, тогда как в реальности военно-биологическими лабораториями и НИИ в РК управляют и контролируют сотрудники американского посольства, а именно командор ВВС США Дэниэль Сингер, являющийся одновременно и руководителем ЦКЗ США в Центральной Азии.

Осуществление финансирования производится вовсе не из казны Казахстана, а военным агентством DTRA. На деньги Пентагона в Казахстане проведено не менее 28 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в республику.

Что же касается заявления Александра Кобринского, то оно не лишено оснований и вовсе не является «фейком». Например, еще в конце прошлого и в начале этого года Казахстан посетили эмиссары DTRA, которые встретились с чиновниками профильных министерств и сотрудниками НИИ и лабораторий, работающих по их программам и совместным проектам.

При этом темой встреч и переговоров стало, казалось бы, нейтрально-мирная тема «помощи» в деле бесперебойности работы, курируемых ими объектов. Официально оно называется так: «Обеспечение безопасности и надежности работы лабораторий ЦРЛ и НИИПББ в Казахстане посредством повышения квалификации персонала в области обеспечения биобезопасности и технического обслуживания инженерных систем лабораторий».

Что интересно сообщение об этой встрече на сайте посольства США в РК через несколько недель после опубликования было удалено. В действительности речь шла о расширении базы уже существующих шести объектов под приём якобы нового оборудования и технологий, которые на поверку оказываются с территории Украины.

Представители Пентагона делали всё, чтобы ускорить темпы возведения на юге Казахстана новой лаборатории высшей степени защиты BSL-4 с подземным хранилищем наиболее опасных патогенов. Оно как раз сейчас строится при участии даже не Минздрава, а министерства индустрии и на деньги военного ведомства США.

Что интересно для осуществления данных работ, в том числе и якобы для «обеспечения биобезопасности и технического обслуживания инженерных систем лабораторий» предполагается использовать компании подрядчики, многие годы, работающие на Пентагон и засветившиеся в «незалежной» – CH2M Hill и Black & Veatch Special Projects Corp.

При этом та же Black&Veatch (BV) как раз работала на Украине в деле обеспечения работы 36 лабораторий совместно со скандально известной Metabiota, связанной с сыном Байдана Хантером. В этих проектах с этими американскими военными подрядчиками со стороны Киева точно так же, как сейчас в Казахстане, работали: Министерство здравоохранения Украины, Национальная академия аграрных наук Украины и Государственная ветеринарная служба Украины.

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Перевозится через британские транспортные компании и соответствующее оборудование, и новые штаммы для «изучения», а именно для продолжения тех исследований, которые велись ранее на Украине.

Интересно, что сразу же после громогласного заявления МИДа и «министерства правды» с опровержением утверждений российских экспертов на сайте посольства США в РК появилось новое очень интересное сообщение. Так, в публикации указывается, что то же агентство DTRA при Пентагоне осуществило совместные с Национальной гвардией Казахстана «обучающие семинары».

«Программа Глобальной ядерной безопасности (GNS) DTRA в партнерстве с Национальной гвардией Казахстана провела квалификационный курс для сил ядерной безопасности в Антикризисном учебном центре (ACTC) в Усть-Каменогорске. Учебный курс включал разработку и проведение упражнений и учений для оценки компетенций сил охраны ядерной безопасности на уровне подразделения», – указано на сайте.

Собственно, сам этот Антикризисный «учебный центр» был построен и действует на деньги Пентагона и работают в нём сотрудники министерства обороны США якобы для подготовки кадров по охране ядерных объектов, а именно «международного банка ядерного топлива», открытого еще Назарбаевым пять лет назад, и Ульбинского металлургического завода.

Удивительно, что сейчас национальную гвардию РК натаскивают уже американские военные биологи, так как DTRA и дальше будет продолжать сотрудничать с этой структурой. Интересно, что сама эта гвардия подчиняется лично президенту Касым-Жомарту Токаеву, а значит надо ожидать очередных провокаций и подрывных операций.

Интересно, что такие же «учебные центры» янки создали как для КНБ, офицеры которой оказались участниками заговора и январской попытки переворота 2022 года, так и для министерства обороны РК по переходу на стандарты НАТО.

Поэтому можно констатировать, что все эти самые опасные военно-биологические программы и проекты из Украины вместе с патогенами действительно перетекают тихой сапой под видом «ремонта», строительства новых объектов и обновления оборудования в Казахстан, что является новым вызовом для Москвы.

И делается всё это Астаной с целью получения экономических и политических преференций со стороны Запада, что ведёт к созданию новой угрозы и постоянной дуги нестабильности вокруг границ РФ уже с юга. И появление лабораторий из «незалежной» только малая часть того грандиозного геополитического сдвига Казахстана.

В следующих материалах мы дадим оценку перевооружению казахстанской армии за счёт турецкой техники, которая сейчас интенсивно осуществляется и о планах по расширению сотрудничества со странами НАТО.