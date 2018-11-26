26.11.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Политические репрессии, Права человека, Украина
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Переноса выборов не будет, будет подавление всех неугодных на Украине

Инициируемое президентом Петром Порошенко введение военного положения предусматривает возможность ограничения прав и свобод граждан Украины, признал секретарь Совбеза Александр Турчинов на заседании Верховной Рады.

«В связи с введением военного положения могут, я подчеркиваю могут, ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина в соответствии с законами и Конституцией Украины», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов напомнил, что Порошенко на заседании Совбеза обещал не прибегать к таким мерам, однако они не исключены.

«В случае обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ, мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время введения военного положения», – сказал он.

Спикер Андрей Парубий сообщил, что по итогам переговоров фракций Верховной Рады срок введения военного положения снижен с 60 до 30 дней, а выборы президента, как и предполагалось, должны состояться 31 марта.

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