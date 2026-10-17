«Переобувшаяся» укро-певичка-нацистка костерит Зеленского и Кличко

Вадим Москаленко.  
17.10.2026 17:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Украина


Певица Анастасия Приходько, некогда представлявшая Россию на Евровидении как протеже братьев Меладзе, а затем перешедшая на сторону бандеровцев, после усиления российских ударов по Киеву продолжает публиковать истерические выступления с гневными выпадами в адрес украинских властей.

«Через 3-4 дня у нас в Киеве должна начаться гуманитарная катастрофа, если удары РФ не прекратятся. У меня вопрос – где вы были 8 лет, с 22 года что вы делали? Из того, что было обещано, не выполнено ничего. Мы только терпим. К улучшению ничего не идёт», – сказала Приходько в свежем ролике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Певица Анастасия Приходько, некогда представлявшая Россию на Евровидении как протеже братьев Меладзе, а затем...

Артистка скептически отзывается о сообщениях СМИ, которые публикуют снимки мостов через Днепр в Киеве, затянутых сетями в качестве защиты от дронов.

«У меня вопрос. Эпидемиологическая катастрофа – раз, сетки на мостах – это два. Я не военный человек, но у нас фпв пока ещё не летают. Или мы чего-то не знаем? Но должно быть объяснение этой сетки на мостах, от «Герани 5» и баллистики она не спасёт», – сказала Приходько.

«Кличко заявил о том, что украинцы должны запастись продуктами долгого хранения. Я вчера семь магазинов объехала – всё нормально. Почему вы говорите, что мы должны запастись продуктами долгого хранения?

Тут же выходит [террорист] Гордон, говорит: «Я покупаю тушёнку». Хотя у него Путина выносят из Кремля каждый день. То есть, пошёл этот 25-й кадр.

Какие я делаю выводы? В бюджете дыра, и за счёт того, что все сейчас пойдут скупаться на зиму, его пополнят. Хотя я сомневаюсь, что намного.

Сейчас идёт перетягивание одеяла за счёт горя и катастрофы. Кто первым грустнее подаст эту новость, на того больше обратят внимания.

А Зеленский говорит, что через 2-3 месяца у нас гуманитарная катастрофа по зерну. У нас его просто не будет.

К тому же, даже продукты длительного хранения не могут долго храниться без холодильника. Вот такой мой вам намёк, просчитывайте еды как минимум на три месяца», – обрисовала картину Приходько.

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English version :: Читать на английском «Переобувшаяся» укро-певичка-нацистка костерит Зеленского и Кличко

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