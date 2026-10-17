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Певица Анастасия Приходько, некогда представлявшая Россию на Евровидении как протеже братьев Меладзе, а затем перешедшая на сторону бандеровцев, после усиления российских ударов по Киеву продолжает публиковать истерические выступления с гневными выпадами в адрес украинских властей.

«Через 3-4 дня у нас в Киеве должна начаться гуманитарная катастрофа, если удары РФ не прекратятся. У меня вопрос – где вы были 8 лет, с 22 года что вы делали? Из того, что было обещано, не выполнено ничего. Мы только терпим. К улучшению ничего не идёт», – сказала Приходько в свежем ролике, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Артистка скептически отзывается о сообщениях СМИ, которые публикуют снимки мостов через Днепр в Киеве, затянутых сетями в качестве защиты от дронов.

«У меня вопрос. Эпидемиологическая катастрофа – раз, сетки на мостах – это два. Я не военный человек, но у нас фпв пока ещё не летают. Или мы чего-то не знаем? Но должно быть объяснение этой сетки на мостах, от «Герани 5» и баллистики она не спасёт», – сказала Приходько.