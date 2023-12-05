Переобувшийся глашатай войны призвал украинцев смириться с потерей четырех областей

Анатолий Лапин.  
05.12.2023 12:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 724
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина не имеет шансов отбить утраченные территории ни в ближайшем, ни даже в отдаленном будущем.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет шансов отбить утраченные территории ни в ближайшем, ни даже в отдаленном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Если такой план есть, представим себе, что он есть… что вся остальная территория в НАТО, пусть без размещения наступательного вооружения и войск иных государств НАТО в обмен на четыре области нам сейчас будет за счастье. Вот, уже сейчас – за счастье, при всем раскладе, который у нас есть, при нашем желании коллективно самоубиться дружненько, как минимум, половиной страны, то это просто мы вырвали, считайте, золотой билет, подарок господа Бога.», – сказал экс-советник.

«Потому что НАТО – это большая коллективная безопасность, хотя и к ней уже у меня определенные сомнения. Скажем так, резкое повышение порога безопасности. А четыре области, которые у нас отобрали? Так, по данным Генштаба, они от 70 до 90% все равно находятся уже под оккупацией Российской Федерацией и выбить россиян оттуда нет никакой перспективы в ближайшее время. Да и вообще я не вижу перспективы, честно говоря», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть