Переоценили себя и недооценили русских – Кривонос жалуется на тяжелую ситуацию под Харьковом

Российская армия продвигается в тех местах, где украинские коррупционеры не выстроили достаточных фортификаций.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация достаточно сложная. Бои идут в тех районах, где были неудовлетворительно организованы фортификации на территории Украины. Мы видели огромное количество фотографий сваленных в кучу «зубов дракона» – как раз в тех районах», – сказал Кривонос.

«Потому как раз ситуация настолько сложная, насколько мы допустили. Недооценка и нежелание правильно оценить ситуацию и угрозы врага по наступлению привели к тому, что мы теряем эти территории.

Причём теряем в достаточно жестких боях с россиянами. Они понимают, что у них есть определённый карт-бланш, и активно наступают, выгрызают каждый метр украинской земли на этих участках», – добавил он.