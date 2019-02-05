Переодетые ВСУшники будут выдавать себя за пострадавших мирных жителей

05.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование намерено заставить своих военнослужащих, переодетых в гражданскую одежду, пожаловаться представителям ООН на систематические обстрелы со стороны подразделений НМ ДНР.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что сегодня на Горловском направлении в зоне ответственности 30-й механизированной бригады в населённом пункте Новолуганское планируется работа представителей Миссии ООН по правам человека.

«В связи с этим командующий оккупационными силами Наев поставил задачу командиру 30-й бригады выставить перед высокопоставленными западными гостями подразделения Народной милиции, как агрессора», – сообщил Безсонов.

Он также добавил, что украинский комбриг Гараз отдал приказ подчиненным на ведение провокационной стрельбы с целью вызова ответного огня перед приездом иностранной делегации.

«Кроме того, трое военнослужащих 30-й бригады разных возрастных категорий, переодетых в гражданскую одежду, по указанию Гараза должны будут обратиться к членам делегации с жалобами на якобы имеющиеся систематические обстрелы со стороны Народной милиции республики», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства ДНР.