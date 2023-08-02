«Переодеваются в нашу форму»: в ВСУ ошеломлены новой тактикой ВС РФ

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Российские военные обманывают украинских солдат, переодевшись в форму ВСУ на Артемовском направлении.

Об этом в эфире ТСН заявил ВСУшник Андрей Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Панченко, свежие резервы ВС РФ, которые подтянулись на направление, одеты в форму, которая ничем не отличается от украинской.

«Смена тактики пошла, кстати. Это информация, которая на сегодняшний день нуждается в огласке, – враг начал переодеваться в пиксельную форму наших Вооруженных сил. Бронежилет и каска также пиксельная. Только одно отличие – это красная повязка на ноге. Все, все остальное – пиксель Вооруженных сил [Украины]», – сказал военный.

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«У нас тоже бывают потери, возможно, снимают с 300-х военнослужащих, когда штурмуют позиции. Но сейчас, это подтвержденная информация, – они приехали с этой формой уже. Это резервы, которые приехали с пиксельной формой», – заявил Панченко.

Он согласился, что для идентификации «своих» украинским солдатам придется вернуться к практике начала спецоперации, когда российских военных заставляли сказать слово «паляныця», чтобы распознать «чужого».

«У нас есть свои пароли, работаем по паролям. Также мы знаем, с какого направления невозможен подход своих», – резюмировал ВСУшник.