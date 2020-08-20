Переориентация на Запад приведет к смерти белорусского машиностроения

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В случае разрыва отношений с Россией белорусской промышленности придет конец. Запад оставит на ее территории лишь производство минеральных удобрений.

Об этом в эфире телеканала ОТР заявил политолог Василий Колташов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Евросоюзу не нужны предприятия, которые будут дублировать его производство, потому все машиностроительные заводы Белоруссии будут уничтожены.

«Производство удобрений – это то, что, возможно сохранится даже ели Белоруссия попадет под контроль правительства, контролируемого Европейским союзом и американцами. Что касается машиностроения, то это все, конечно, будет при таком сценарии ликвидировано, потому что здесь производственные мощности для Запада, Германии, Европейского союза являются дублирующими и это предприятия, подлежащие ликвидации. Поэтому все рассуждения местных белорусских экономистов, что придут инвесторы и сделают тракторные заводы эффективными – нет, не сделают, они их уничтожат…

Нужно дать ответ на эти вопросы, сказать, что путь развития для Белоруссии, он в этом. Кстати говоря, оппозиция предлагает такой ответ. Это ответ ложный, то вот мы будем ориентироваться на Европейский союз, на Запад, у нас будет экономическая многовекторность – они очень аккуратно сейчас стали касаться России, хотя первое, что говорила та же Тихановская, что нужно выйти из Союзного государства с Россией во время избирательной кампании. Но тем не менее, они дают какой-то ответ.

Вспоминаем украинский Майдан, там тоже был сказочный ответ: «Вы сразу получите как в Германии пенсии и зарплаты». А получилось так, что только счета за ЖКХ и за газ как в Германии оказались», – заявил Колташов.