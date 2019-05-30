Перепалка порохобота и нацика закончилась «коктейлем Жириновского»

30.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На украинском ТВ в ходе в ходе полемики между ее участниками возникла перепалка, завершившаяся обливанием воды.

Всё началось со слов ветерана украинского националистического движения Степана Хмары, утверждавшего, что Украина не имеет военного положения с Россией и не признаёт её «агрессором» по вине экс-президента Петра Порошенко, поэтому и требует справки от подобных «героев АТО» для получения украинского паспорта.

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Перепалка произошла в эфире телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент имеет право в исключительных случаях за определённые заслуги давать гражданство, не ожидая пятилетнего срока, не ожидая тех справок и так далее. Тем более, с Россией у нас нет военного положения, вы понимаете, вот, в чём дело. У нас не денонсирован ни один межведомственный договор, у нас дипломатические отношения с государством-агрессором. И они требуют от него, чтобы он получил справки от нашего врага, который воюет против Украины», – объяснял Хмара.

Обслуживающий администрацию Петра Порошенко блогер Андрей Полтава перебил его, заявив, что Россия признана «агрессором» и на Украине, и в ООН.

«Россия официально и не признаёт, что она с нами воюет, поэтому вопрос идёт не о России. Человек боролся за независимость Украины, за территории, боролся там с наёмниками российскими, переодетыми российскими военными, поэтому Россия, к сожалению, не признаёт, что она сторона конфликта, понимаете?» – спорил блогер.

«Мне плевать на то, что Россия признаёт. Мне не всё равно, что Украина не признаёт Россию воюющей стороной», – возмутился Хмара.

«Но во всех международных организациях Россия признана страной-агрессором, я вам напоминаю. Есть резолюция ООН, как раз с подачи Украины они приняли эту резолюцию. Господин Хмара, хватит перекручивать. Я терплю это, потому что вы уважаемый человек, но нужно иметь хоть немножко совести, я вас очень прошу», – продолжал порохобот.

«Ты о совести со мной говоришь?» – перебил его националист.

«Да, я с Вами говорю о совести», – ответил блогер.

«Ты, плешивый порохобот, зароботчанин, гнида. Ты о совести имеешь право говорить? Ты просто гнида, понимаешь. Ты мерзкая гнида!» – обрушился Хмара на оппонента.

«Чего плешивый? Волосики все есть. Я хочу, чтобы вы не лгали зрителям, господин Хмара, я уже не могу этого терпеть. Вы можете говорить обо мне всё, что угодно, не лгите только об Украине, обо мне что угодно», – отшутился Полтава.

«Порошенко – мерзавец, преступник перед теми людьми, перед Украиной, ибо он всё сохранял, чтобы Россию не признать государством-агрессором. Нет нигде в мире, в истории примера, чтобы с агрессором поддерживать дипломатические отношения. Потому что у таких, как Артур (так он назвал присутствовавшего в студии россиянина «ветерана АТО», безуспешно пытающегося получить украинское гражданство Артёма Широбокова – прим. ред.), требуют другие документы. Этот подонок Порошенко не смог признать этого осетина, добровольца. Порошенко подонок, он ответит за всё, за государственную измену ещё ответит», – не унимался националист.

«Я Вам ещё раз говорю, все приложили усилия. Вы сейчас ещё и позорите наш дипломатический корпус, который постоянно добивается того, чтобы признать Россию агрессором. Благодаря борьбе нашего МИД, сейчас вынесено решение трибунала, чтобы вернуть наших военных пленных моряков, чтобы Россия вернула наши корабли и так далее», – оправдывался за патрона порохобот.

Далее противники зацепились после слов Хмары о провальной работе СБУ и бессмысленности новых назначений.

«Служба безопасности у нас как не работала, так и не работает, но я понимаю, что она ещё не работает, ибо, во-первых, нет главы СБ, у нас только есть исполняющий обязанности первый заместитель, но он не может быть назначенным, он может быть только исполняющим. Это разница, потому что подачу на первого заместителя, на своих заместителей делает глава СБ, а главы Службы безопасности у нас нет», – критиковал националист.

«Ну я не могу молчать, господин Хмара, скажите пожалуйста, как вы можете сейчас просто позорить всех сотрудников СБУ, которые обеспечивали то, что пять лет у нас, слава Богу, не было никаких терактов, что нашим бойцам в АТО не стреляли в спину?» – пристыдил оппонента Полтава.

«Где ты такое слышал, чтобы я позорил, лживая физиономия твоя?» – зло спросил его Хмара.

«Вы сказали, что СБУ как не работало, так и не работает», – ответил блогер.

«Да, да, да», – согласился националист.

«Господин Хмара, ну следите за тем, что Вы говорите, либо не позорьте наших сотрудников, людей», – обратился к нему ютубер.

«Я никого не позорю», – сказал Хмара.

«Я Вас прошу ещё раз. Люди, рядовые работники, рисковали своей жизнью для того, чтобы обеспечить Ваш покой и мой в том числе. И никто их не поблагодарил за это», – сокрушался Полтава.

«Я тебе ещё раз говорю, я не для тебя говорю, ибо ты плешивый лгун, я для зрителей говорю, что Служба безопасности как не выполняла, так и не выполняет своих основных функций», – объяснил престарелый националист.

«Какая Ваша основная функция, скажите? Основная ваша функция?» – не унимался порохобот.

«Давай затихни, затихни, понимаешь? И не перебивай. Ты технически хочешь забрать всё время? Я знаю твою задачу. Тебе ещё Порошенко платит, ты ещё работаешь», – огрызнулся Хмара.

«Нет, я хочу, чтобы Вы не лили грязь на Украину, на мою Украину, за которую я борюсь пять лет. А Вы только позорите её. Я уже Вам сказал по поводу платит – не платит», – продолжил блогер.

«Я никого не позорю, я говорю, что что СБ не выполняет свою основную функцию по защите государства. Ты замолчишь или нет? Ты замолчишь, когда я говорю?» – накинулся Хмара, окатив водой из стакана не унимающегося оппонента.

«О, прохладно, спасибо», – брякнул порохобот.