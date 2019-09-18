Перепись населения в ДНР: Важный шаг на пути в Россию

18.09.2019, Донецк, Михаил Рябов

С 1 по 14 октября в ДНР состоится перепись населения, которая позволит получить данные о численности и составе живущих в республике граждан. Перепись охватит все без исключения домохозяйства. Участие будет добровольным и конфиденциальным, сообщает пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика».

«Перепись – это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования, это летопись Донецкой Народной Республики, ее история. Ее результаты адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить после нас», – подчеркивают организаторы.

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Политический обозреватель телеканала Царьград Егор Холмогоров считает, что одним из важных показателей будет количество жителей Донбасса, которые назовут себя русскими. Эта цифра наверняка изменится по сравнению с украинскими временами, прогнозирует эксперт.

«Я думаю, это будет очень важным. На самом деле, давно известно, что в паре русский/украинец на территории Юго-Западной Руси (Украины) выбор человеком самоидентификации подчинен был во многом внешним обстоятельствам, а порой и банальному социальному конформизму. Жизнь в незалежной Украине буквально вынуждала многих русских стараться выдать себя за украинцев. С другой стороны, в ДНР ни украинцев не преследуют, ни русскую идентичность не третируют. Соответственно, если высокий процент населения ДНР обозначит себя как русских, это будет означать их реальную идентичность», – рассуждает Холмогоров.

Он заявил «ПолитНавигатору», что рост числа жителей Донбасса, указавших себя как русских, станет одним из важных факторов на пути воссоединения региона с Россией.

«Это повлияет и на общественное мнение, и на позицию властей, и даже на часть общественности на Западе», – считает Холмогоров.