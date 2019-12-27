27.12.2019, Москва, Владимир Гладков
 
История, Политика, Россия, Сюжет дня
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Переписывание истории странами Европы принимает уродливые формы

Когда переписыванием истории занимаются уже не маргиналы, а официальные представители европейских стран, можно говорить о том, что данный процесс принимает катастрофические обороты.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Захарова выразила признательность экс-премьеру Словацкой Республики Яну Чарногурскому за то, что он предложил выкупить у муниципальных властей Праги-6 памятник маршалу СССР Коневу и установить его в Словакии.

«Мы уверены, что инициаторам кампании по переписыванию истории, в связи с сиюминутными политическими потребностями, не удастся стереть с памяти народов континента благодарность Красной армии за освобождение от нацизма. Вместе с тем мы подтверждаем свою позицию в отношении памятников: они сохраняют свой смысл в привязке к тем местам, где происходили исторические события, в честь которых они установлены», – подчеркнула представитель МИДа.

По словам Захаровой, то, что называется переписыванием истории, уже набирает катастрофические обороты «и принимает уродливые формы». Представитель МИД выразила возмущение высказыванию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что аннексия гитлеровской Германией стран Восточной Европы сравнима с действиями СССР на тех территориях в послевоенный период.

«Призывая, с одной стороны, бороться с историческим ревизионизмом и предостерегая от попыток переписывания истории, глава МИД Франции сам пошел по этому порочному пути и поставил в своем выступлении знак равенства между аннексией нацистским гитлеровским режимом Восточной Европы и послевоенным развитием этого региона в рамках социалистической системы», – возмутилась Захарова.

«Мы категорически не согласны с такой искажённой логикой, и тем более не можем принять, что её озвучивает не маргинальный историк, а официальное лицо, представляющее Францию в международных делах», – подчеркнула представитель МИД.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент РФ Владимир Путин выступил с резкой критикой в адрес Польши, где правящая верхушка эксплуатирует исторический миф о соучастии СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией и инициирует снос памятников героям Красной армии.

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