Переплюнули в щедрости: конгрессмены отстегнули Украине на 7 млрд долл больше, чем просил Байден

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Новости Украины

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи, предусматривающий военную поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов. Об этом стало известно во время трансляции заседания Палаты.

Как известно, первоначально Байден спрашивал у Конгресса 33 млрд долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарные вопросы.

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Начальный запрос Байдена в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться так: 20,4 млрд долларов направлялось в виде военной помощи, 8,5 миллиарда долларов – в виде экономической помощи и 3 миллиарда долларов – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Документ поддержали 368 законодателей, 57 высказались против.

В понедельник, 9 мая, Байден подписал федеральный закон о ленд-лизе для Украины. Закон предусматривает значительное ускорение поставок на Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. Поставки по ленд-лизу не бесплатные, за них предстоит рассчитываться будущим поколениям украинцев вдобавок к тем огромным внешним долгам которые Украина имела до войны и которые никто не собирается ей списывать.