Переполненные больницы дадут повод для введения Зе-диктатуры

28.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если украинские больницы окажутся переполнены инфицированными коронавирусом, введённый сейчас на Украине статус чрезвычайной ситуации может быть изменён на чрезвычайное положение, еще больше ограничивающее права граждан.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Елена Мошенец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я лично ставила пану Шмыгалю (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, – прим. ред.) вопрос о том, какой пик (эпидемии коронавируса на Украине, – прим ред.) он считает пиком. Потому что звучало такое утверждение, что мы должны растянуть болезнь на как можно более длинный период. И что может стать пиком для того, чтобы вводить чрезвычайное положение?

Все ссылаются на то количество мест, которое есть в наших больницах. Если они все будут заполнены, и мы будем не в состоянии дальше лечить людей – это может стать причиной для того, чтобы вводить чрезвычайное положение», – сказала депутат.

Чрезвычайное положение означает более жесткие ограничения прав граждан Украины – свободы передвижения, свободы собраний и т.п. Во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят к соответствующим органам, а чрезвычайная ситуация этого не предусматривает.

Оппоненты Зеленского ранее утверждали, что он может использовать запрет протестов для утверждения решения о продаже черноземов Западу. Такой шаг является условием для выдачи нового кредита МВФ. Киев крайне нуждается в новом транше, чтобы избежать дефолта.