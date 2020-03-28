28.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Переполненные больницы дадут повод для введения Зе-диктатуры




Если украинские больницы окажутся переполнены инфицированными коронавирусом, введённый сейчас на Украине статус чрезвычайной ситуации может быть изменён на чрезвычайное положение, еще больше ограничивающее права граждан.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Елена Мошенец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я лично ставила пану Шмыгалю (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, – прим. ред.) вопрос о том, какой пик (эпидемии коронавируса на Украине, – прим ред.) он считает пиком. Потому что звучало такое утверждение, что мы должны растянуть болезнь на как можно более длинный период. И что может стать пиком для того, чтобы вводить чрезвычайное положение?

Все ссылаются на то количество мест, которое есть в наших больницах. Если они все будут заполнены, и мы будем не в состоянии дальше лечить людей – это может стать причиной для того, чтобы вводить чрезвычайное положение», – сказала депутат.

Чрезвычайное положение означает более жесткие ограничения прав граждан Украины – свободы передвижения, свободы собраний и т.п. Во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят к соответствующим органам, а чрезвычайная ситуация этого не предусматривает.

Оппоненты Зеленского ранее утверждали, что он может использовать запрет протестов для утверждения решения о продаже черноземов Западу. Такой шаг является условием для выдачи нового кредита МВФ. Киев крайне нуждается в новом транше, чтобы избежать дефолта.

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