«Переполненные больницы и урезание финансирования». Львовский врач о ситуации с ковидом

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В Львовской областной инфекционной больнице сегодня находится на стационарном лечении больше больных коронавирусной инфекцией, чем позволяет наличие койко-мест.

Об этом заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник сообщил во время визита в больницу депутат ВР, экс-премьера Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша больница была рассчитана на 200 больных, но последние недели у нас 240-250 больных. На сегодня – 232. У нас 130 точек централизованной поставки [кислорода], остальных мы обеспечиваем за счет кислородных концентраторов. Это уже по максимуму – задействованы все корпуса, все возможные и невозможные площади. Расширяться нам некуда», – сказалБерник.

По его словам, реальные расходы на лечение больных значительно превышают то финансирование, которое больница получает по пакету для помощи инфекционным больным.

«Мы получали финансирование по нескольким пакетам. Если просто стационарная помощь, без хирургических ситуаций, общая для всех, то там 4900 гривен за один пролеченный случай. Наш пролеченный случай, инфекционный (это мы говорим не о ковиде) уже стоит от 12-16 тысяч. Если говорить о помощи ковидным больным, то там расчет велся на команды. За одну команду – около 540 тысяч гривен. Летом у нас было 7 команд, больных не было, платили за четыре команды», – отметил медик.

Он добавил, что на следующий год вообще не предусмотрено отдельного пакета помощи больным ковидом.

«На 2022 год убрали пакет, предусмотренный на стационарную помощь от ковида. В этом году был пакет «Готовность к реагированию на распространение инфекционных болезней и эпидемий». На 2022 год этого пакета не предусмотрено, его заменили другим. Постановлением Кабмина от 2 ноября утвержден пакет «Готовность к предоставлению медпомощи при распространении инфекционных заболеваний, эпидемий и других ЧС», в который включили различные чрезвычайные ситуации техногенного, природного характера, травмы, отравления. То есть все – в один пакет. Те требования, которые нужны для его получения – я не знаю, какая инфекционная больница сможет их выполнить чтобы получить помощь», – подчеркнул Берник.

Он также сообщил, что на данный момент средняя зарплата медработников без доплат по ковиду составляет от 7 (медсестра) до 10 (врач) тысяч гривен.